0.09 Karat Pırlanta Baget Yüzük T5897 Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.30 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.08 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.01 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Sade ve şık formuyla öne çıkan bu baget yüzük, ışığı zarifçe yansıtarak sofistike bir görünüm sunar. Hem günlük kullanımda hem de özel günlerde şıklığınızı tamamlayan zamansız bir parçadır.