Altın Siyah Taş Detaylı Erkek Bileklik
Ürün Kodu : B360282
%0
81.804 TL
81.804 TL
PEŞİN FİYATINA 27.268 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Siyah Taş Detaylı Erkek Bileklik T10321
Altın, 14 Ayar, 7,94 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Göz alıcı siyah taş detaylarıyla öne çıkan bu bileklik, güçlü ve modern bir stil anlayışını yansıtıyor. Altın ve siyahın zamansız uyumu, tasarıma etkileyici bir kontrast kazandırıyor. Her detayında dengeli ve sofistike bir görünüm hissediliyor.
Altın Siyah Taş Detaylı Erkek Bileklik
PEŞİN FİYATINA 27.268 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
81.804 TL
81.804 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : R165847
Altın Oniks Taşlı Erkek Yüzük
%0
97.104 TL
97.104 TL
Ürün Kodu : N163406
Altın Kartal Erkek Kolye
%0
53.788 TL
53.788 TL
Ürün Kodu : G025213
Gümüş İşlemeli Kırmızı Tesbih
%0
36.288 TL
36.288 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL