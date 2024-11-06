Altın Sarkmalı Baget Küpe T5297 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.00 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Sarkmalı formu ve parlak taş detaylarıyla bu küpe, sade bir duruşa hareket katar. Zarif ama çarpıcı görünmek isteyenler için ideal olan bu parça, dinamik bir şıklık vadeder.