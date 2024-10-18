9.07 Karat Pırlanta Trend Bileklik T5226 Beyaz Altın, 14 Ayar, 14.30 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 2.66 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Damla Taş : Pırlanta

Ağırlık : 5.43 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Markiz Taş : Pırlanta

Ağırlık :0.98 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Baget



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Modern stilin güçlü temsilcisi olan bu parça, bilekte iddialı ama zarif bir iz bırakır. Parlak detayları ve gösterişli yapısıyla kombinlerinize sofistike bir hava katmak isteyenler için ideal bir seçimdir.