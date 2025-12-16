0.80 Karat Pırlanta Tektaş Küpe T9426 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.93 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.80 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Göz kamaştırıcı bir ışıltı kaynağı olan bu pırlanta tektaş küpe, lüksün ve estetiğin sınırlarını zorlayan bir derinliğe sahip. Pırlantanın o benzersiz aynalı yansımaları, yüzünüze sofistike bir aydınlık katarken her hareketinizde çevrenizde büyüleyici bir iz bırakıyor. Stilinize değer katan ve sizi her ortamda ayrıcalıklı kılan, paha biçilemez bir imza parça.