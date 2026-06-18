1.55 Karat Siyah Taşlı Beştaş Yüzük
Ürün Kodu : DR98784
%0
72.936 TL
72.936 TL
PEŞİN FİYATINA 24.312 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
1.55 Karat Siyah Taşlı Beştaş Yüzük T10442
Altın, 14 Ayar, 4.74 gr
Taş: Lab. Siyah Pırlanta
Ağırlık: 1.55 Karat
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Yan yana dizilen taşlarıyla güçlü bir bütünlük hissi yaratıyor. Siyah taşların derin tonları, beştaş formunun klasik görünümüne çağdaş bir yorum kazandırıyor. Parmakta dikkat çekici bir duruş sergileyen bu tasarım, anlamlı anları daha özel kılmak için ideal bir seçim oluyor. Her taş, hikâyenin farklı bir bölümünü temsil eder.
1.55 Karat Siyah Taşlı Beştaş Yüzük
PEŞİN FİYATINA 24.312 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
72.936 TL
72.936 TL
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