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1.55 Karat Siyah Taşlı Beştaş Yüzük

Ürün Kodu : DR98784
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%0
72.936 TL
72.936 TL
PEŞİN FİYATINA 24.312 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri

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Tahmini Gönderi: 10 iş günüdür. Bu süre kampanya dönemlerinde değişiklik gösterebilmektedir.
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Ürün Açıklaması

1.55 Karat Siyah Taşlı Beştaş Yüzük T10442

Altın, 14 Ayar, 4.74 gr

Taş: Lab. Siyah Pırlanta
Ağırlık: 1.55 Karat
Kesim: Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Yan yana dizilen taşlarıyla güçlü bir bütünlük hissi yaratıyor. Siyah taşların derin tonları, beştaş formunun klasik görünümüne çağdaş bir yorum kazandırıyor. Parmakta dikkat çekici bir duruş sergileyen bu tasarım, anlamlı anları daha özel kılmak için ideal bir seçim oluyor. Her taş, hikâyenin farklı bir bölümünü temsil eder.
Ödeme Seçenekleri
İade Koşulları
1.55 Karat Siyah Taşlı Beştaş Yüzük
PEŞİN FİYATINA 24.312 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
72.936 TL
72.936 TL
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Satın almış olduğunuz mücevherlerinize ücretsiz bakım yaptırabilir, onarım gereken durumlarda ise kolay bir şekilde Lizay Pırlanta’dan destek alabilirsiniz.
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Lizay Pırlanta tarafından üzerinde ölçü değişimi ya da onarım gibi işlemler yapılmış ise ürünler garantimiz dahilindedir.
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Tüm siparişleriniz taşıma sigortası yapılarak ücretsiz bir şekilde kamera kayıtları altında kargo firmasına teslim edilir, belirttiğiniz adrese gönderilir. Siparişiniz kargo firmasından size teslim edilene kadar Lizay Pırlanta sorumluluğu ve güvencesi altındadır.
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Web sitemizden yapmış olduğunuz alışverişleri teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde iade ederek ödediğiniz tutarın tamamını geri alabilir veya kayıpsız olarak farklı bir mücevher ile değiştirebilirsiniz. Standart ölçüler dışındaki yüzük siparişleri ise yüzük iade prosedürlerine göre değişiklik göstermektedir. İçerisine yazı yazılmış olan alyanslar ve kişiselleştirilmiş ürünler iade alınmamaktadır.
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