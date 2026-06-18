1.55 Karat Siyah Taşlı Beştaş Yüzük T10442 Altın, 14 Ayar, 4.74 gr



Taş: Lab. Siyah Pırlanta

Ağırlık: 1.55 Karat

Kesim: Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Yan yana dizilen taşlarıyla güçlü bir bütünlük hissi yaratıyor. Siyah taşların derin tonları, beştaş formunun klasik görünümüne çağdaş bir yorum kazandırıyor. Parmakta dikkat çekici bir duruş sergileyen bu tasarım, anlamlı anları daha özel kılmak için ideal bir seçim oluyor. Her taş, hikâyenin farklı bir bölümünü temsil eder.