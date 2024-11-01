0.72 Karat Pırlanta Baget Küpe T5265 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.28 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.26 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.46 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimal formlu bu zarif tasarım, taşların parıltısıyla şıklığı ön plana çıkarıyor. Hem günlük kullanım hem özel anlar için uygun olan bu parça, abartıdan uzak bir ışıltı arayanların favorisi olmaya aday.