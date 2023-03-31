1.72 Karat Pırlanta Baget Küpe T397 Beyaz Altın, 14 Ayar, 6.95 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.62 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.62 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.48 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Elegan zarafeti yansıtan pırlanta baget küpe ile tarzınızı tamamlayın. Bu özel tasarım, her anınıza şıklık ve zarafet katacak. Siz de bu benzersiz parçayı keşfedin ve kendinizi özel hissedin.