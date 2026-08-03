Altın Başak İşlemeli Kadın Alyans
Ürün Kodu : M335110
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%0
37.196 TL
37.196 TL
PEŞİN FİYATINA 12.399 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Tamtur ve alyans ürünlerimizin tamamı sizin için özel olarak üretildiğinden ölçü değişikliği yapılamaz ve iade edilemez.
Altın Başak İşlemeli Kadın Alyans T10718
14 Ayar, Altın, 2.99 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
İnce işlenmiş özgün detaylarıyla öne çıkan altın kadı alyansı, zarafet ve özgünlüğü birleştiriyor. Cazip fiyat seçenekleriyle en özel gününüzün simgesi olsun.
Altın Başak İşlemeli Kadın Alyans
PEŞİN FİYATINA 12.399 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
37.196 TL
37.196 TL
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