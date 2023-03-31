0.14 Karat Pırlanta Baget Damla Kolye T271 Altın ve Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.97 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.08 Karat

Renk : F

Berraklık : SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.06 Karat

Renk : F

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Zincir Boyu: 42cmÜrünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu zarif ve şık tasarıma sahip olan Refined İncelikli Tasarım ile Pırlanta Damla Baget Kolye, herhangi bir kıyafeti tamamlayacak mükemmel bir aksesuardır. Yüksek kaliteli pırlanta taşlarıyla süslenmiş olan bu kolye, zarafeti ve şıklığı bir araya getirir. Kendinizi özel hissetmek ve gözleri üzerinize çekmek için bu muhteşem kolyeyi tercih edebilirsiniz.