0.11 Karat Pırlanta Baget Kolye T5035 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.16 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.02 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Baget Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.09 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Zincir Boyu: 42cmÜrünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimal formu ve zarif duruşuyla fark yaratan bu tasarım, sadelikten gelen şıklığın en zarif yorumudur. İnce işçiliği ve dengeli hatlarıyla modern kadınların vazgeçilmez tercihlerinden biri olmaya aday. Her anınıza anlam ve ışıltı katmak için özenle hazırlanmıştır.