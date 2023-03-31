3.62 Karat Pırlanta Gerdanlık T1694 Beyaz Altın, 14 Ayar, 18.32 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 3.41 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.21 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Minimal Sanat İzleri ile tasarlanmış, şık ve zarif bir görünüme sahip olan Pırlanta Gerdanlık. Bu özel tasarım, her tarza ve her duruma uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Pırlantanın ışıltısıyla göz kamaştıran bu gerdanlık, şıklığı ve zarafeti bir araya getirerek benzersiz bir görünüm sunar. Sade ve minimalist tasarımıyla dikkat çeken bu gerdanlık, her kadının gardırobunda olması gereken bir parçadır. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı tamamlamak için bu muhteşem pırlanta gerdanlığı tercih edebilirsiniz.