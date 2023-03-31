Altın Üçgen Baget Kolye T35 Altın, 14 Ayar, 1.60 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimalist bir dokunuş ile tasarlanmış, şıklığı ve zarafeti bir arada sunan Lizay Pırlanta altın baget kolye ile tarzınızı tamamlayın. Kaliteli ve özgün tasarımıyla dikkat çeken bu kolye, her anınıza değer katacak. Şimdi Lizay Pırlanta güvencesiyle sizleri bekliyor.