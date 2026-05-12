0.05 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Küpe T10192 Rose Altın, 14 Ayar, 1.25 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.05 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimal şıklığın güçlü temsilcilerinden biri olan bu küpe, sade görünümüne rağmen etkileyici bir duruş sergiliyor. Yuvarlak formu ve zarif ışıltısı sayesinde günlük kullanım için ideal bir seçenek sunuyor. Her kombine kolayca uyum sağlayan zamansız bir tasarımdır. En saf güzellik, gösterişe ihtiyaç duymaz.