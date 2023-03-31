0.16 Karat Pırlanta Baget Yüzük T435 Beyaz Altın, 8 Ayar, 3.11 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.07 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.09 Karat

Renk : F

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu pırlanta baget yüzük, elegan tasarımıyla dikkat çekiyor. Şıklığı ve zarafeti bir arada sunan bu yüzük, her tarza uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Kaliteli malzemelerden üretilen bu yüzük, özel günlerinizde veya günlük kullanımda şıklığınızı tamamlamak için mükemmel bir seçenektir. Siz de bu benzersiz tasarıma sahip olan yüzüğü tercih ederek tarzınızı ön plana çıkarabilirsiniz.