0.31 Karat Pırlanta Trend Kolye T1830 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.07 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.31 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Zincir Boyu: 42cmÜrünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay Pırlanta'nın Elegans ve Minimalizm Ahengi ile tasarlanan Pırlanta Trend Kolyesi, şıklığı ve zarafeti bir araya getiriyor. Bu eşsiz kolye, her tarza uyum sağlayan minimalist tasarımıyla dikkat çekiyor. Lizay Pırlanta kalitesiyle üretilen bu kolye, pırlantanın ışıltısıyla göz kamaştırıyor. Şıklığı ve zarafeti bir arada arayanların tercihi olan bu kolye, her anınıza değer katmak için ideal bir seçimdir.