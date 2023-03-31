0.48 Karat Pırlanta Damla Kolye T1634 Beyaz Altın, 8 Ayar, 2.84 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.38 Karat

Renk : G

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.10 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlanta Trend Kolye ile şıklığın izlerini taşıyın. Bu zarif ve göz alıcı kolye, herhangi bir kıyafete sofistike bir dokunuş katacak. İnce işçilik ve kaliteli malzemelerle üretilen bu kolye, zarafetinizi vurgulayacak. Şıklığın izlerini taşımak için bu özel tasarım kolyeyi tercih edin.