0.54 Karat Pırlanta Su Yolu Küpe T2179 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.00 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.54 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay Pırlanta'nın zarafet ve estetiği bir araya getiren muhteşem tasarımıyla, Pırlanta Su Yolu Küpe. Her adımda göz kamaştıran bu eşsiz parçalar, sizin tarzınızı tamamlayacak. Şıklığınızı ve zarafetinizi ön plana çıkaracak bu küpeler, Lizay Pırlanta kalitesiyle size özel bir deneyim sunuyor.