Altın Gurmet Kilitli Bileklik T3970 Altın, 14 Ayar, 15.69 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Gurmet Bileklik, estetik güzellik ifadesiyle sanat dokunuşlarıyla tasarlanmış bir takıdır. Bu şık ve zarif bileklik, herkesin dikkatini çekecek ve tarzınızı tamamlayacak bir parçadır. Altın rengi ve gurmet şekliyle öne çıkan bu bileklik, estetik güzelliğiyle de göz kamaştırır. Sanat dokunuşlarıyla süslenmiş olan bu bileklik, her detayında zarafeti yansıtır. Siz de Altın Gurmet Bileklik ile estetik güzelliği ifade eden bir tarz yaratın.