Altın Oval Ritim Bileklik
Ürün Kodu : B365630
%0
48.212 TL
48.212 TL
PEŞİN FİYATINA 16.071 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Oval Ritim Bileklik T10844
14 Ayar, Altın, 4.43 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Altın Oval Ritim Bileklik, geometrik estetiği dinamik bir akışla yeniden tanımlıyor. Minimalist şıklığıyla stilinize anında modern ve sofistike bir aura katın.
Altın Oval Ritim Bileklik
PEŞİN FİYATINA 16.071 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
48.212 TL
48.212 TL
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