Altın Klasik Küçük Halka Küpe T2026 Altın, 14 Ayar, 1.69 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Elegansla Estetik İnceliklerin Dansı ile Altın Halka Küpe| Lizay, zarafetin ve estetiğin mükemmel bir birleşimini sunuyor. Lizay'ın eşsiz tasarımıyla hayat bulan bu altın halka küpe, her anınıza şıklık katacak. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı yansıtmak için bu benzersiz parçayı tercih edin.