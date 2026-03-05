3.64 Karat Pırlanta Fancy Küpe T9600 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.87 gr



Taş: Fancy

Ağırlık: 3,01 Karat

Kesim: Damla





Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,46 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak





Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,17 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Güneşin sıcak parıltısını temsil eden nadide sarı pırlantalar, damla formunun estetiğiyle birleşerek görkemli bir şölene dönüşüyor. Beyaz pırlantalardan oluşan çerçeve, merkezdeki taşın rengini ve derinliğini vurgulayarak lüksün en sıcak halini yansıtıyor. Bu küpe, girdiği her ortamda tüm bakışları üzerine çekecek kadar iddialı ve tutku dolu.