3.64 Karat Pırlanta Fancy Damla Küpe
Ürün Kodu : DE30117
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60.840 TL
60.840 TL
PEŞİN FİYATINA 20.280 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
3.64 Karat Pırlanta Fancy Küpe T9600
Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.87 gr
Taş: Fancy
Ağırlık: 3,01 Karat
Kesim: Damla
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0,46 Karat
Renk: F-G
Berraklık : SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0,17 Karat
Renk: F-G
Berraklık : SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Güneşin sıcak parıltısını temsil eden nadide sarı pırlantalar, damla formunun estetiğiyle birleşerek görkemli bir şölene dönüşüyor. Beyaz pırlantalardan oluşan çerçeve, merkezdeki taşın rengini ve derinliğini vurgulayarak lüksün en sıcak halini yansıtıyor. Bu küpe, girdiği her ortamda tüm bakışları üzerine çekecek kadar iddialı ve tutku dolu.
3.64 Karat Pırlanta Fancy Damla Küpe Sıkça Sorulan Sorular
1- Küpeler hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Çift küpe ağırlığı yaklaşık 2.87 gram olan küpeler, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Küpelerin kapanma sistemi nedir?
2- Küpe, kelebek (butterfly) kapama sistemi ile üretilmiştir. Bu yaygın kullanılan kapama mekanizması, küpenin kulağa pratik ve konforlu bir şekilde takılıp çıkarılmasını sağlar. Doğru kullanımda küpenin güvenli şekilde kullanılmasına yardımcı olur.
3- Küpelerdeki pırlanta taşlarının özellikleri nelerdir?
3- Toplam 3.64 karat pırlanta taşı kullanılmaktadır. Doğal taşlar, F-G renk ve S berraklık kalitesindedir.
4- Hassas kulaklara uygun mudur?
4- Küpeler 14 ayar beyaz altından üretilmiştir. Metal hassasiyeti kişiden kişiye farklılık gösterebildiğinden, hassas kulaklar için uygunluğu konusunda kesin bir garanti verilememektedir. Bilinen bir metal alerjiniz varsa kullanım öncesinde doktorunuza danışmanızı öneririz. 16:20
5- Küpe bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar beyaz altın küpeleri yumuşak bir bez ve hafif sabunlu suyla temizlemek yeterlidir. Uyku sırasında çıkarılması ve parfüm ile kimyasallardan uzak tutulması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
3.64 Karat Pırlanta Fancy Damla Küpe
PEŞİN FİYATINA 20.280 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
60.840 TL
60.840 TL
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