Altın Yonca ve Yıldız Mineli Şans Kolye
Ürün Kodu : N173820
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65.280 TL
65.280 TL
PEŞİN FİYATINA 21.760 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Yonca ve Yıldız Mineli Şans Kolye T9621
Altın, 14 Ayar, 6,67 gr
Zincir boyu: 42 cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Şansın ve mutluluğun sembollerini mineli bir şıklıkla buluşturan bu kolye, boynunuzda renkli ve enerjik bir hikaye anlatıyor. Altın çerçevenin içindeki yonca ve yıldız detayları, her güne pozitif bir başlangıç yapmanızı sağlıyor. Hem neşeli hem de değerli bir aksesuar arayanlar için büyüleyici bir armağan.
Altın Yonca ve Yıldız Mineli Şans Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 6.67 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
2- Altın Yonca ve Yıldız Mineli Şans Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Sarı altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
3- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
3- 14 ayar sarı altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
4- Hediye kutusunda mı teslim edilmektedir?
4- Altın Yonca ve Yıldız Mineli Şans Kolye, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, yıl dönümü ve sevgililer günü gibi özel anlarda mükemmel bir hediye seçeneğidir.
5- Yıldız motifli takıların kuyumculuk tarihindeki kökeni nereye uzanıyor?
5- Yıldız motifi tarih boyunca yol göstericilik, ilahi koruma ve parlaklık sembolü olmuştur. 19. yüzyıl Viktorya döneminde kuyumculukta yaygınlaşan motif, günümüzde 'celestial jewelry' (göksel takı) trendinin ikonik parçaları arasındadır.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Yonca ve Yıldız Mineli Şans Kolye
PEŞİN FİYATINA 21.760 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
65.280 TL
65.280 TL
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