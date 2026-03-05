Altın Yonca ve Yıldız Mineli Şans Kolye T9621 Altın, 14 Ayar, 6,67 gr



Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Şansın ve mutluluğun sembollerini mineli bir şıklıkla buluşturan bu kolye, boynunuzda renkli ve enerjik bir hikaye anlatıyor. Altın çerçevenin içindeki yonca ve yıldız detayları, her güne pozitif bir başlangıç yapmanızı sağlıyor. Hem neşeli hem de değerli bir aksesuar arayanlar için büyüleyici bir armağan.