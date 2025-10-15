0.35 Karat Pırlanta Trend Kolye T7498 Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.83 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.35 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak

Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlantanın kendini gösterdiği bu trend kolye, zarif detayları ve pırlanta ışıltısıyla stilinizi güncelliyor. Her kıyafetle kusursuz bir uyum sağlayan tasarımı, onu takı kutunuzun en özel parçalarından biri haline getiriyor. Şıklığı zahmetsizce yakalamak isteyenler için modern bir tercih.