0.40 Karat Pırlanta Baget Yüzük T436 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.85 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.06 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.34 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimalist sanat ifadesini taşıyan pırlanta baget yüzük, zarif ve sade bir görünüm sunuyor. Şıklığı ve sadeliği bir arada sunan bu yüzük, minimalist tarzı sevenler için ideal bir seçenek Kaliteli malzemelerden üretilen bu yüzük, her türlü kıyafetle uyum sağlayarak şıklığınızı tamamlıyor. Minimalist sanatın estetik anlayışını yansıtan bu yüzüğü hemen keşfedin!