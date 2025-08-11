Altın Sembol Twist Erkek Zincir
Ürün Kodu : C064356
%0
166.328 TL
166.328 TL
PEŞİN FİYATINA 55.443 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Sembol Twist Erkek Zincir T5925
Altın, 14 Ayar, 17,67 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Sembol detaylarıyla tasarlanan bu twist zincir, klasik zincir formuna modern bir karakter katar. Maskülen tarzınızı güçlü bir şekilde ön plana çıkarır.
Altın Sembol Twist Erkek Zincir Sıkça Sorulan Sorular
1- Hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 17,67 gram olan ürün, özel üretim olduğundan ±%10 tolerans bulunur.
2- Bakımı nasıl yapılmalıdır?
3- 14 ayar altın zincirlerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
3- Hediye olarak uygun mudur?
3- Altın Erkek Sembol Twist Zincir , özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, yıl dönümü ve sevgililer günü gibi özel anlarda mükemmel bir hediye seçeneğidir.
4- İade ve değişim koşulları nelerdir?
4- Özel üretim ürünlerde iade ve değişim için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
5- Ürünün garantisi var mıdır?
5- 14 ayar altın ürünlerimiz Türk Standartları normlarına uygun üretilmekte olup işçilik garantisi ve kalite belgesiyle sunulmaktadır.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Sembol Twist Erkek Zincir
PEŞİN FİYATINA 55.443 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
166.328 TL
166.328 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : B344975
Altın Sembol Zincir Erkek Bileklik
%0
121.856 TL
121.856 TL
Ürün Kodu : R158699
Altın Siyah Taşlı Sembol Erkek Yüzük
%0
41.072 TL
41.072 TL
Ürün Kodu : N163419
Altın Viking Erkek Kolye
%0
45.016 TL
45.016 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL