Altın Taşlı Love Kolye Ucu T4021 Altın, 14 Ayar, 1.70 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimalist ve modern tasarımıyla dikkat çeken altın taşlı Love kolye ucu, Lizay kalitesiyle sizleri bekliyor. Şıklığı ve zarifliği bir arada sunan bu kolye ucu, sevdiklerinize anlamlı bir hediye seçeneği olabilir. Sade ve şık tasarımıyla her tarza uyum sağlayan bu kolye ucu, özel günlerinizde veya günlük kullanımda da rahatlıkla tercih edebileceğiniz bir parça. Lizay ifadesiyle kalite ve güvenceyi bir arada sunan bu kolye ucu, sevdiklerinizi mutlu etmek için ideal bir seçim olabilir.