0.32 Karat Pırlanta Safir Kolye T5037 Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.22 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.01 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.01 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 0.30 Karat

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Zincir Boyu: 42cmÜrünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Sakin ama etkileyici bir şıklık arayanlar için tasarlanan bu özel parça, zarif hatları ve parlayan detaylarıyla dikkat çeker. Şıklığını abartısızca ifade etmek isteyenlerin gözdesi olacak bu tasarım, sadeliğiyle asil bir duruş sergiler.