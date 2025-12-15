0.70 Karat Pırlanta Tektaş Küpe T9424 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.48 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.70 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Derin bir pırlanta tutkusunun eseri olan bu tektaş küpe, görselliğiyle büyüleyen ve çevresini etkileyen bir ihtişama sahip. Işığın pırlanta içerisindeki kırılma noktalarının kusursuz uyumu, tasarımı her açıdan izlenmesi keyifli bir görsel şölene dönüştürüyor. Stilinize prestij ve sofistike bir hava katacak, lüksü her anınızda hissettirecek özel bir mücevher.