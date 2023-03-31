0.37 Karat Pırlanta Halka Küpe T2238 Altın, 14 Ayar, 2.85 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.37 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Estetik zarafetin incelikleriyle süslenmiş, zarif ve şık bir görünüm sunan pırlanta halka küpe, her anınıza değer katmaya hazır. Bu eşsiz tasarım, zarafetinizi ve tarzınızı ön plana çıkaracak. Şimdi, kendinizi özel hissetmek için bu benzersiz pırlanta küpeye sahip olun.