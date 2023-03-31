0.37 Karat Pırlanta Halka Küpe T2238

0.37 Karat Pırlanta Halka Küpe
Ürün Kodu : DE15479
%0
55.560 TL
55.560 TL
PEŞİN FİYATINA 18.520 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.37 Karat Pırlanta Halka Küpe T2238Altın, 14 Ayar, 2.85 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.37 Karat
Renk : F/G
Berraklık : SI
Kesim : Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Estetik zarafetin incelikleriyle süslenmiş, zarif ve şık bir görünüm sunan pırlanta halka küpe, her anınıza değer katmaya hazır. Bu eşsiz tasarım, zarafetinizi ve tarzınızı ön plana çıkaracak. Şimdi, kendinizi özel hissetmek için bu benzersiz pırlanta küpeye sahip olun.
0.37 Karat Pırlanta Halka Küpe Sıkça Sorulan Sorular
1- Küpeler hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Çift küpe ağırlığı yaklaşık 2.85 gram olan küpeler, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Küpelerin kapanma sistemi nedir?
2- Güvenli ve kullanışlı klips kapama sistemiyle üretilmektedir. Günlük kullanımda küpenin düşmesini önleyen bu sistem uzun ömürlü kullanım sağlar.
3- Küpelerdeki pırlanta taşlarının özellikleri nelerdir?
3- Toplam 0.37 karat pırlanta taşı kullanılmaktadır. Doğal taşlar, F-G renk ve SI berraklık kalitesindedir.
4- Hassas kulaklara uygun mudur?
4- 14 ayar sarı altın küpeler birçok kullanıcı tarafından rahatlıkla kullanılabilir. Ancak metal hassasiyeti veya alerjisi bulunan kişilerde reaksiyon riski tamamen ortadan kalkmaz.
5- Küpe bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar sarı altın küpeleri yumuşak bir bez ve hafif sabunlu suyla temizlemek yeterlidir. Uyku sırasında çıkarılması ve parfüm ile kimyasallardan uzak tutulması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.37 Karat Pırlanta Halka Küpe
PEŞİN FİYATINA 18.520 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
55.560 TL
55.560 TL
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