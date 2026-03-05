1.25 Karat Pırlanta Safir Oval Yüzük T9554 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.40 gr



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.16 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak

Taş : Safir

Ağırlık : 1.09 Karat

Kesim : Oval Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Derin denizlerin gizemini yansıtan oval kesim safir, çevresindeki pırlanta taçla birlikte asil bir ihtişam sunuyor. Beyaz altının serinliğiyle parlayan bu tasarım, hem klasik bir mirasın hem de modern bir zarafetin temsilcisi. En özel davetlerde size eşlik edecek, bakışları üzerinizde toplayacak bir parça.