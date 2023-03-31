0.88 Karat Elmas Gül Yüzük T2978 Rose Altın, 8 Ayar, 5.60 gr

Taş : Elmas

Ağırlık : 0.63 Karat

Renk : W

Kesim : Yuvarlak



Taş : Elmas

Ağırlık : 0.25 Karat

Renk : W

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Zarafet İncelikler ile Lizay markasının özel tasarımı olan elmas gül yüzük, zarafeti ve inceliğiyle dikkat çekiyor. Bu eşsiz parça, Lizay'ın kalitesini ve estetiğini yansıtırken, size özel bir tarz ve şıklık sunuyor. Sıradışı tasarımıyla göz kamaştıran bu yüzük, her anınıza zarafet katmak için ideal bir seçim.