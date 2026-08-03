Altın Çift Alyans
Ürün Kodu : M308055-M331310
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%0
56.848 TL
56.848 TL
PEŞİN FİYATINA 18.949 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Tamtur ve alyans ürünlerimizin tamamı sizin için özel olarak üretildiğinden ölçü değişikliği yapılamaz ve iade edilemez.
Altın Çift Alyans T10658
14 Ayar, Altın, 4.71 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Zarif Sanat Dokunuşlar ile tasarlanan Altın Çift Alyans, altının ışıltısını eşsiz bir uyumla buluşturuyor. Kaliteli yapısıyla birlikteliğinize ve en özel anlarınıza anlam katın.
Altın Çift Alyans
PEŞİN FİYATINA 18.949 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
56.848 TL
56.848 TL
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