0.44 Karat Pırlanta Kalp Detaylı Kolye T10160 Altın, Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.28 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.44 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak

Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Sevginin zarif bir sembolü olan kalp detayı, bu özel tasarımda pırlantanın eşsiz ışıltısıyla buluşuyor. Romantik ve sofistike görünümü sayesinde duygularınızı şık bir şekilde ifade etmenize yardımcı oluyor. Sevgiyi anlatan unutulmaz bir hediye ya da kendiniz için anlamlı bir seçim olabilir.