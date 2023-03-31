Altın Göz Baget Kolye T50 Altın, 14 Ayar, 2.40 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Elegant Dokunuş ile tasarlanan Altın Göz Baget Kolye, Lizay'ın zarafetini yansıtıyor. Bu eşsiz kolye, göz alıcı baget kesim taşlarıyla süslenmiş altın bir tasarıma sahip. Lizay'ın kalitesi ve estetiği ile birleşen bu kolye, her görünümünüze şıklık katacak. Şimdi siz de Lizay'ın ifadesini taşıyan bu muhteşem kolyeye sahip olabilirsiniz.