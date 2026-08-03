Altın Mozaik Desenli Erkek Alyans
Ürün Kodu : M335107
Seçiniz
%0
45.560 TL
45.560 TL
PEŞİN FİYATINA 15.187 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Tamtur ve alyans ürünlerimizin tamamı sizin için özel olarak üretildiğinden ölçü değişikliği yapılamaz ve iade edilemez.
Altın Mozaik Desenli Erkek Alyans T10715
14 Ayar, Altın, Beyaz Altın, 3.97 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
İnce işçilikli mozaik dokuları altının asil rengiyle buluşturan alyans, zamansız bir estetik sergiliyor. Kaliteli yapısıyla aşkınızı ömür boyu gururla taşıyın.
Altın Mozaik Desenli Erkek Alyans
PEŞİN FİYATINA 15.187 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
45.560 TL
45.560 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : N182430
Altın Trend Taşlı Gerdanlık
%0
60.452 TL
60.452 TL
Ürün Kodu : B365910
Altın Çok Taşlı Bileklik
%0
29.036 TL
29.036 TL
Ürün Kodu : E1148194
Altın Sarkıntılı Dörtlü Küpe
%0
16.796 TL
16.796 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL