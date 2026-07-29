Altın Trend Bileklik
Ürün Kodu : B363575
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%0
32.708 TL
32.708 TL
PEŞİN FİYATINA 10.903 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Trend Bileklik T10606
8 Ayar, Beyaz Altın, 4.61 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Trend tasarımların altın ışıltısıyla buluştuğu bu minimalist parça ile tarzınızı bir adım öne taşıyın.
Altın Trend Bileklik
PEŞİN FİYATINA 10.903 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
32.708 TL
32.708 TL
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