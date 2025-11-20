Altın Opal Taşlı Bileklik T9307 Altın, 14 Ayar, 3.62 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Opal Taşlı Bileklik zarif altın zinciri ve içindeki büyüleyici opal taş detayıyla hayal gücünü ve duyguları yansıtıyor. Opalın renkli oyunu ve ışıltısı, günlük stilinize zarif bir romantizm katarken; aynı zamanda umut, yaratıcılık ve dönüşüm sembolü olarak özel anlarınıza anlamlı bir dokunuş getiriyor.