Altın Baget Taşlı Halka Küpe T5437 Altın, 14 Ayar, 2.56 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Baget Taşlı Halka Küpe, klasik halka formuna baget kesim taşların sofistike ışıltısını ekleyerek zamansız bir şıklık sunuyor. Zarif ve modern tasarımıyla her stile uyum sağlayan bu özel küpe, günlük kullanımdan özel davetlere kadar her anınıza eşsiz bir ışıltı katıyor.