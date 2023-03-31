Altın Çift Zincirli Yıldız Bileklik T817

Altın Çift Zincirli Yıldız Bileklik
Ürün Kodu : B230999
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17.816 TL
17.816 TL
PEŞİN FİYATINA 5.939 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Çift Zincirli Yıldız Bileklik T817Rose Altın, 14 Ayar, 1.83 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Lüks ve şıklığın bir araya geldiği ile-Altın Çift Zincirli Yıldız Bileklik, her tarza uyum sağlayan bir aksesuardır. İster günlük kullanımda, ister özel davetlerde kullanabileceğiniz bu bileklik, altın rengi ve yıldız detaylarıyla dikkat çekicidir. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı tamamlamak için ideal bir seçimdir.
Altın Çift Zincirli Yıldız Bileklik Sıkça Sorulan Sorular
1- Bileklik hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar rose altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 1.83 gram olan bileklik, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Hangi bilek ölçülerine uygundur?
2- Standart bileklik boyu 17–19 cm aralığındaki bilekler için uygundur. Özel boy talebi için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Günlük kullanıma uygun mudur?
3- Altın Çift Zincirli Yıldız Bileklik, hem günlük hem de özel günler için tasarlanmış şık ve dayanıklı bir bileklikdır. 14 ayar rose altın sayesinde uzun süre parlaklığını korur.
4- Bileklik bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar rose altın bileklikları temizlemek için yumuşak bir bez ve hafif sabunlu ılık su yeterlidir. Denize girerken ve spor yaparken çıkarılması önerilir.
5- Hediye olarak uygun mudur?
5- Altın Çift Zincirli Yıldız Bileklik, özel hediye kutusunda teslim edilmektedir. Doğum günü, mezuniyet ve yıl dönümü gibi özel anlarda şık bir hediye seçeneğidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Çift Zincirli Yıldız Bileklik
PEŞİN FİYATINA 5.939 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
17.816 TL
17.816 TL
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