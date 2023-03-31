Altın Çift Zincirli Yıldız Bileklik T817 Rose Altın, 14 Ayar, 1.83 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lüks ve şıklığın bir araya geldiği ile-Altın Çift Zincirli Yıldız Bileklik, her tarza uyum sağlayan bir aksesuardır. İster günlük kullanımda, ister özel davetlerde kullanabileceğiniz bu bileklik, altın rengi ve yıldız detaylarıyla dikkat çekicidir. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı tamamlamak için ideal bir seçimdir.