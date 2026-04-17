Altın Markiz Yaprak Kolye T9890 Beyaz Altın, 8 Ayar, 4,25 gr



Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Boyun çevresinde akıcı bir ışık etkisi oluşturan bu kolye, yaprak formunun zarif siluetini modern bir yorumla sunuyor. Markiz kesim detaylar tasarıma ritmik bir parlaklık kazandırırken, genel görünümü sofistike bir çizgide tutuyor. Günlük şıklığı tamamlayan seçkin bir mücevherdir. Işık, doğanın çizgileriyle buluştuğunda kendi yolunu bulur.