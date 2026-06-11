Altın Kral Erkek Zincir Bileklik
Ürün Kodu : B359707
%0
51.612 TL
51.612 TL
PEŞİN FİYATINA 17.204 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Kral Erkek Zincir Bileklik T10355
Altın, 14 Ayar, 5,48 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Gösterişli zincir yapısıyla dikkat çeken bu bileklik, güçlü ve iddialı bir görünüm sunuyor. Birbirine kusursuz şekilde bağlanan halkalar, tasarıma hacimli ve etkileyici bir karakter kazandırıyor. Zamansız zincir estetiğini modern bir yorumla buluşturan dikkat çekici bir aksesuar.
Altın Kral Erkek Zincir Bileklik
PEŞİN FİYATINA 17.204 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
51.612 TL
51.612 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : R158702
Altın Bordo Taşlı Erkek Yüzük
%0
62.764 TL
62.764 TL
Ürün Kodu : N163416
Altın Plaka Erkek Kolye
%0
42.024 TL
42.024 TL
Ürün Kodu : G025216
Gümüş İşlemeli Yeşil Tesbih
%0
40.176 TL
40.176 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL