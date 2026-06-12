Altın Yuvarlak Detaylı Erkek Bileklik
Ürün Kodu : B358044
%0
55.624 TL
55.624 TL
PEŞİN FİYATINA 18.541 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Yuvarlak Detaylı Erkek Bileklik T10365
Altın, 14 Ayar, 4,90 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Yuvarlak formların dengeli estetiğinden ilham alan bu bileklik, modern ve zarif bir görünüm sunuyor. Birbiriyle uyumlu detaylar tasarıma akıcı bir hareket kazandırırken, altının ışıltısı görünümü tamamlıyor. Sade şıklığı güçlü detaylarla buluşturan özel bir parça.
Altın Yuvarlak Detaylı Erkek Bileklik
PEŞİN FİYATINA 18.541 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
55.624 TL
55.624 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : R134984
Altın Tasarım Erkek Yüzük
%0
33.252 TL
33.252 TL
Ürün Kodu : N163416
Altın Plaka Erkek Kolye
%0
42.024 TL
42.024 TL
Ürün Kodu : T017331
Altın Oniks Taşlı Mat Siyah Tesbih
%0
64.940 TL
64.940 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL