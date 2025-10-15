0.83 Karat Pırlanta Baget Kolye T7487 Beyaz Altın, 14 Ayar, 4.16 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.36 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.47 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak

Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlantanın modern yüzü olan baget kesim, bu kolyede geometrik bir şölen sunuyor. Aynalı yansımalarıyla ışığı benzersiz bir biçimde kıran bu parça, duru ve net bir şıklık arayanların vazgeçilmezi. Stilinde sofistike detaylara yer veren kadınlar için tasarlanmış bir ışık kaynağı.