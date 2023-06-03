3.34 Karat Pırlanta Gerdanlık T3679 Beyaz Altın, 14 Ayar, 12.13 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 1.52 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.66 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 1.16 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Estetik Minimalizm ile tasarlanmış, zarif ve şık bir kolye olan Pırlanta Gerdanlık, her tarza ve her duruma uyum sağlayacak bir parçadır. Bu özel kolye, minimalist tasarımıyla dikkat çekerken, pırlanta taşıyla da göz kamaştırmaktadır. Sade ve şık bir görünüm arayanlar için ideal bir seçenek olan bu kolye, her anınıza değer katacaktır.