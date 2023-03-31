Altın Top Üç Renk Halka Küpe T1991 Altın, Beyaz ve Rose Altın, 14 Ayar, 2.80 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Lizay Pırlanta'nın Sade ve Şık ile-Altın Üç Renk Halka Küpe koleksiyonu, zarafeti ve şıklığı bir araya getiriyor. Bu özel tasarım küpeler, altın üç renk detaylarıyla dikkat çekiyor. Lizay Pırlanta kalitesiyle üretilen bu küpeler, her tarza ve her kıyafete uyum sağlıyor. Şimdi siz de Lizay Pırlanta'nın eşsiz tasarımlarından biriyle şıklığı yakalayabilirsiniz.