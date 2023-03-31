Altın Top Üç Renk Halka Küpe T1991

Altın Top Üç Renk Halka Küpe
Ürün Kodu : E155336
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28.900 TL
28.900 TL
PEŞİN FİYATINA 9.633 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Top Üç Renk Halka Küpe T1991Altın, Beyaz ve Rose Altın, 14 Ayar, 2.80 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Lizay Pırlanta'nın Sade ve Şık ile-Altın Üç Renk Halka Küpe koleksiyonu, zarafeti ve şıklığı bir araya getiriyor. Bu özel tasarım küpeler, altın üç renk detaylarıyla dikkat çekiyor. Lizay Pırlanta kalitesiyle üretilen bu küpeler, her tarza ve her kıyafete uyum sağlıyor. Şimdi siz de Lizay Pırlanta'nın eşsiz tasarımlarından biriyle şıklığı yakalayabilirsiniz.
Altın Top Üç Renk Halka Küpe Sıkça Sorulan Sorular
1- Küpeler hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar rose altın ile üretilmektedir. Çift küpe ağırlığı yaklaşık 2.80 gram olan küpeler, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Küpelerin kapanma sistemi nedir?
2- Güvenli ve kullanışlı klips kapama sistemiyle üretilmektedir. Günlük kullanımda küpenin düşmesini önleyen bu sistem uzun ömürlü kullanım sağlar.
3- Hassas kulaklara uygun mudur?
3- 14 ayar rose altın küpeler birçok kullanıcı tarafından rahatlıkla kullanılabilir. Ancak metal hassasiyeti veya alerjisi bulunan kişilerde reaksiyon riski tamamen ortadan kalkmaz.
4- Küpe bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar rose altın küpeleri yumuşak bir bez ve hafif sabunlu suyla temizlemek yeterlidir. Uyku sırasında çıkarılması ve parfüm ile kimyasallardan uzak tutulması önerilir.
5- Hediye olarak uygun mudur?
5- Altın Top Üç Renk Halka Küpe, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, anneler günü ve sevgililer günü gibi özel anlarda şık bir hediye seçeneğidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Top Üç Renk Halka Küpe
PEŞİN FİYATINA 9.633 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
28.900 TL
28.900 TL
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