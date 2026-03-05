1.88 Karat Pırlanta Fancy Yüzük T9538 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.78 gr



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0,33 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Yarı Değerli

Ağırlık : 1,55 Karat

Kesim : Damla Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Güneşin sıcaklığını pırlantanın en nadide tonuyla buluşturan bu tasarım, her bakışta hayranlık uyandıran bir parıltı sunuyor. Sarı pırlantanın etrafını sarmalayan beyaz pırlanta hareleri, ışığın dansını bir üst seviyeye taşıyarak benzersiz bir kontrast yaratıyor. Hayatına parlak bir imza atmak isteyen kadınlar için tasarlanmış, doğanın eşsiz bir lütfu.