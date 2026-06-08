0.79 Karat Pırlanta Trend Yüzük T10299 Rose Altın, 14 Ayar, 4.90 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.50 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Damla





Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.29 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Modern tasarım anlayışını güçlü bir ışıltıyla buluşturan bu yüzük, ilk bakışta dikkat çeken bir karakter taşıyor. Pırlantaların etkileyici parlaklığı, tasarımın çağdaş çizgileriyle kusursuz bir uyum yakalıyor. Kendine güvenen bir stilin tamamlayıcısı olarak öne çıkıyor. Bazı parçalar yalnızca görünümü değil, hissi de değiştirir.