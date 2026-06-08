0.79 Karat Pırlanta Trend Yüzük
Ürün Kodu : DR186820
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%0
116.712 TL
116.712 TL
PEŞİN FİYATINA 38.904 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.79 Karat Pırlanta Trend Yüzük T10299
Rose Altın, 14 Ayar, 4.90 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.50 Karat
Renk: F-G
Berraklık : SI
Kesim: Damla
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.29 Karat
Renk: F-G
Berraklık : SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Modern tasarım anlayışını güçlü bir ışıltıyla buluşturan bu yüzük, ilk bakışta dikkat çeken bir karakter taşıyor. Pırlantaların etkileyici parlaklığı, tasarımın çağdaş çizgileriyle kusursuz bir uyum yakalıyor. Kendine güvenen bir stilin tamamlayıcısı olarak öne çıkıyor. Bazı parçalar yalnızca görünümü değil, hissi de değiştirir.
0.79 Karat Pırlanta Trend Yüzük
PEŞİN FİYATINA 38.904 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
116.712 TL
116.712 TL
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