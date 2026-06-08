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0.79 Karat Pırlanta Trend Yüzük

Ürün Kodu : DR186820
0.79 Karat Pırlanta Trend Yüzük
0.91 Karat Pırlanta Sarmal Taşlı Trend Kolye
1.35 Karat Pırlanta Taşlı Trend Küpe
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%0
116.712 TL
116.712 TL
PEŞİN FİYATINA 38.904 TL x 3 Taksit
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Tahmini Gönderi: 10 iş günüdür. Bu süre kampanya dönemlerinde değişiklik gösterebilmektedir.
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Ürün Açıklaması

0.79 Karat Pırlanta Trend Yüzük T10299

Rose Altın, 14 Ayar, 4.90 gr

Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.50 Karat
Renk: F-G
Berraklık : SI
Kesim: Damla


Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.29 Karat
Renk: F-G
Berraklık : SI
Kesim: Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Modern tasarım anlayışını güçlü bir ışıltıyla buluşturan bu yüzük, ilk bakışta dikkat çeken bir karakter taşıyor. Pırlantaların etkileyici parlaklığı, tasarımın çağdaş çizgileriyle kusursuz bir uyum yakalıyor. Kendine güvenen bir stilin tamamlayıcısı olarak öne çıkıyor. Bazı parçalar yalnızca görünümü değil, hissi de değiştirir.
Ödeme Seçenekleri
İade Koşulları

600x120_Urun_Set_1.jpg

0.79 Karat Pırlanta Trend Yüzük
PEŞİN FİYATINA 38.904 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
116.712 TL
116.712 TL
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ALIŞVERİŞ

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Satın almış olduğunuz mücevherlerinize ücretsiz bakım yaptırabilir, onarım gereken durumlarda ise kolay bir şekilde Lizay Pırlanta’dan destek alabilirsiniz.
ÖLÇÜ <br> GARANTİSİ
ÖLÇÜ
GARANTİSİ

Lizay Pırlanta tarafından üzerinde ölçü değişimi ya da onarım gibi işlemler yapılmış ise ürünler garantimiz dahilindedir.
SERTİFİKA
SERTİFİKA
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Tüm siparişleriniz taşıma sigortası yapılarak ücretsiz bir şekilde kamera kayıtları altında kargo firmasına teslim edilir, belirttiğiniz adrese gönderilir. Siparişiniz kargo firmasından size teslim edilene kadar Lizay Pırlanta sorumluluğu ve güvencesi altındadır.
ÜCRETSİZ DEĞİŞİM <br> & İADE
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Web sitemizden yapmış olduğunuz alışverişleri teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde iade ederek ödediğiniz tutarın tamamını geri alabilir veya kayıpsız olarak farklı bir mücevher ile değiştirebilirsiniz. Standart ölçüler dışındaki yüzük siparişleri ise yüzük iade prosedürlerine göre değişiklik göstermektedir. İçerisine yazı yazılmış olan alyanslar ve kişiselleştirilmiş ürünler iade alınmamaktadır.
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