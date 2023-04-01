Altın Kalp Çocuk Küpe T3573 Altın, 14 Ayar, 1.33 gr



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Altın Kalp Çocuk Küpe, çocuklarınızın zarif bir görünüm kazanmasını sağlayan şık bir aksesuardır. Bu elegant dokunuş, çocuklarınızın tarzını tamamlar ve onlara özel bir hava katar. Altın kalp şeklindeki bu küpeler, sevgi ve zarafeti bir araya getirir. Çocuklarınız için mükemmel bir hediye seçeneği olan Altın Kalp Çocuk Küpe, onların güzelliğini vurgulamak için ideal bir seçimdir.