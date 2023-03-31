0.20 Karat Pırlanta Beştaş Yüzük T3013 Beyaz Altın, 8 Ayar, 2.16 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.20 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Refined Elegance markası tarafından tasarlanan Lizay ifadesi ile süslenmiş, zarif ve şık bir görünüme sahip olan pırlanta beştaş yüzük. Bu yüzük, her kadının hayalindeki mükemmel aksesuarı temsil ediyor. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınıza sofistike bir dokunuş katmak için ideal bir seçim.